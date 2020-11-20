Bakırköy'de "Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı" açıldı - Son Dakika

Bakırköy'de "Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı" açıldı

20.11.2020 16:35
Bakırköy'de

Bakırköy Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için yaptırılan "Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı" açıldı.

Bakırköy Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için yaptırılan "Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı" açıldı.

Heykeltıraş Dilşad Akçayöz tarafından yapılan anıtın konulduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının nasıl zor bir görev yaptığını, yakalandığı koronavirüs tedavi sürecinde bizzat gördüğünü söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmamoğlu, "Allah tüm sağlıkçılarımızı korusun. Çok dayanıklılar ve işlerine muazzam sadıklar. Bunun inanılmaz bir eğitim altyapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bunun Cumhuriyet döneminin tıp ilmine kattığı değerli eğitimcilerin ortaya koydukları güzel insanlar olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Koronavirüse karşı büyük bir mücadele verildiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünden sonra bu tür törenleri mümkün olduğu kadar yapmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için tedbirler aldık. Bu hafta sonu itibarıyla hükümetimizin açıkladığı tedbirler uygulanacak. Süreç çok ağır gidiyor. Ne yazık ki kayıplarımız var, hasta sayısı çok yüksek."

Koronavirüsle mücadele için üç haftalık bir kapanmanın gerekli olduğunu savunan İmamoğlu, ardından kademeli şekilde toplumun tekrar hayata dönüşünün sağlanması gerektiğini söyledi. İmamoğlu, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını isteyerek, kendilerinin de sağlık çalışanlarına her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da anıtı, dünyayı derinden etkileyen ve yaşam biçimlerini değiştiren koronavirüs salgınında en önde yer alan sağlık çalışanlarına saygı ve süreci gelecek kuşaklara aktarabilmek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Sağlık emekçilerinin salgında olağanüstü bir çaba gösterdiğini belirten Kerimoğlu, "Salgın sürecinde gece gündüz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeden, yoğun çalışma şartlarında bizlerin hayatına katkı sunan sağlık emekçilerine minnettarız." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sağlık çalışanlarının vatandaşları yaşatmak için hayatlarını kaybettiğini aktararak, sağlık çalışanlarının hep birlikte bir kahramanlık destanı yazdığını aktardı.

Törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, İstanbul, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı - Son Dakika


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