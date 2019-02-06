Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki...

IHAAW163401-ASA/06-02-2019- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

IHAAW163401-ASA/06-02-2019



- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı. 06.02.2019 16: 34: 01 TSI

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