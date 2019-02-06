Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki...

Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki...

1 saat önce

IHAAW163401-ASA/06-02-2019- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki..., System.String[]
IHAAW163401-ASA/06-02-2019

- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı. 06.02.2019 16: 34: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:42 Kaynak: İHA

Bakırköy, 3. Sayfa
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