Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki...
1 saat önce
IHAAW163401-ASA/06-02-2019- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
IHAAW163401-ASA/06-02-2019
- Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki aracın sürücüleri "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı. 06.02.2019 16: 34: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:42 Kaynak: İHA
Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradığı Söyleyen Yeliz Yeşilmen ile Sinem Umaş Birbirine Girdi
Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi
Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması
Şule Çet Davasına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdahil Oldu