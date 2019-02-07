Bakırköy'de Sahil Yolunda Lise Öğrencisi Julia Inanch'ın Ölümüne Neden Olan Kazaya Karışan İki Ayrı...
1 saat önce
Bakırköy'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki ayrı aracın sürücüsü "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
Bakırköy
'de sahil yolunda lise öğrencisi Julia Inanch'ın ölümüne neden olan kazaya karışan iki ayrı aracın sürücüsü "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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