Bakırköy'de Şahıs Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika

Bakırköy'de Şahıs Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Dakikalarca Darp Etti

Bakırköy\'de Şahıs Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Dakikalarca Darp Etti
Son Güncelleme: 17.09.2023 16:41

Bakırköy'de bir şahıs, eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Bakırköy'de bir şahıs eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle genç kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor. Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu genç kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının polis merkezinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Olayın görgü şahidi vatandaş, "Sesleri duyduk, polis ekiplerine haber verdik. Polisler de birkaç dakikaya geldiler müdahale ettiler. Peşlerinden koştular, zanlıları yakaladılar. Güvenlik kamerası da var. Kadının kafasına silahla vuruyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de Şahıs Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de Şahıs Eski Nişanlısını Pompalı Tüfekle Dakikalarca Darp Etti - Son Dakika
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