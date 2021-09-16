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BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI

16.09.2021 09:55

BAKIRKÖY'de iş insanı A.D.'nin, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'dan 20 ton ekmek mayası karşılığında aldığı 80 bin dolar sahte çıktı.

BAKIRKÖY'de iş insanı A.D.'nin, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'dan 20 ton ekmek mayası karşılığında aldığı 80 bin dolar sahte çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.D. isimli iş insanı, 13 Eylül Pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı. Daha önce A.A.I.A.'ya gıda maddesi satan A.D., 20 tonluk ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin, ikinci ödemede 80 bin, toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D. bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan A.D. polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılıkta kullanılan 802 adet sahte dolara ise el kondu. Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli A.A.I.A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI
BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI
BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI
BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI
BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI
BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI

Nijerya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DE SAHTE 80 BİN DOLARLA 20 TON EKMEK MAYASI SATIN ALAN NİJERYALI YAKALANDI - Son Dakika
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