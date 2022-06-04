İSTANBUL - Bakırköy'de sahte ve kaçak içkilerin depolandığı bir adreste üç ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan "Etil Alkol" ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi - Son Dakika

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