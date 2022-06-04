Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi

04.06.2022 12:17

- Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi Bakırköy'de sahte ve kaçak içkilerin depolandığı bir adreste üç ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan "Etil Alkol" ele geçirildi.

- Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Bakırköy'de sahte ve kaçak içkilerin depolandığı bir adreste üç ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan "Etil Alkol" ele geçirildi.

İstanbul polisi Bakırköy'de bir depoda kaçak ve sahte alkol depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 kilogramlık bidonlar halinde toplam 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirdi.

Polis baskını sırasında işyerinde bulunan A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra depoyu kiralayan T.Ü.G. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Sorgularının ardından T.Ü.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.T. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi
Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi
Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi
Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi

YORUMLAR
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İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi İstanbul'da, Kaçak İçki Yapımında Kullanılmak Üzere 3 Ton 255 Kilo Etil Alkol Ele Geçirildi Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı Tarımsal etil alkolle sahte içki yapan kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 Ton Etil Alkol ele geçirildi - Son Dakika

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