Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı

13.04.2022 15:40

Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı Bakırköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, ağaca çarptı.

Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Bakırköy'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, ağaca çarptı. Yaralana sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay Bakırköy Florya Şenlikköy Mahallesi, Kırserdar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat Yılmaz'a ait 34 LPF 987 plakalı servis aracı seyir halinde ilerlerken şoför bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü cadde üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde trafik oluştu, polis kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü geçiş sağladı. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtulurken, serviste kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tevrat Yılmaz'ın durumu iyi olduğu öğrenildi, sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Servis aracının çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı
Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı
Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı
Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de servis aracı ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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