İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu

19.07.2023 23:05

Bakırköy'de Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay birlikte yaşadıkları evin yatak odasında ölü olarak bulundu. İki sevgilinin başlarından vurulduğu belirlendi. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

İstanbul Bakırköy'de Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay birlikte yaşadıkları evin yatak odasında başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis intihar olasılığı üzerinde duruyor.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa Kolay, yaklaşık 3 yıldır Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşıyordu. Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek herhangi bir ihbarda bulunmadı. Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti.

Bakırköy'de İki Sevgili Ölü Bulundu

EKİPLER ÇİFTİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi. Arkadaşları içeri girdiğinde Kolay ve Arapoğlu'nun cansız bedenleriyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bakırköy'de İki Sevgili Ölü Bulundu

POLİS "İNTİHAR" OLASILIĞI ÜZERİNDE DURUYOR

Evin kapısında ya da pencerelerinde herhangi bir zorlama izi olmamasından dolayı Polis ekipleri, Mustafa Kolay'ın Cavide Sevgi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği olasılığı üzerinde duruyor. Çiftin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bakırköy'de İki Sevgili Ölü Bulundu

"ÖNCE EŞİNİ, SONRA KENDİNİ VURMUŞ"

Mahalle sakinlerinden Sara Açıklık, Sabah saat 11.30 civarlarında polis ekiplerini ve ambulans gördük. Olay yerine gittik. Merak ettik komşularımızdan diye. Genç bir çiftmiş, biz tanımıyoruz. Orada hastanede çalışanlar ağlıyorlardı. Biz sorduğumuzda intihar olduğunu söylediler. Duyduğumuza göre, önce eşini vurmuş, sonra kendini vurmuş dedi.

Kaynak: DHA
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İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da iki sevgili yatak odalarında başlarından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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