Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ VİNÇ DEVRİLDİ
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BAKIRKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ VİNÇ DEVRİLDİ

1 saat önce

Bakırköy'de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Bakırköy, Osmaniye, Sabah, Güncel
Bakırköy'de virajı alamayan vinç devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi, Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'nde meydana geldi. D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'ne bağlanan 10 NA 550 plakalı vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İBB'ye ait vinç sevk edildi.
BAKIRKÖY'DE SEYİR HALİNDEKİ VİNÇ DEVRİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:08 Kaynak: DHA
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