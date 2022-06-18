BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI ANNESİNE SARILIP AĞLADI - Son Dakika
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BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI ANNESİNE SARILIP AĞLADI

18.06.2022 11:44
BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI ANNESİNE SARILIP AĞLADI

MİLYONLARCA öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı.

MİLYONLARCA öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Bakırköy'de sınava geç kalan bir öğrenci annesine sarılıp gözyaşı döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Üniversite adayları, sınav yerlerine sabahın erken saatlerinde geldi. Sınava saat 10.00'a kadar öğrenciler giriş yaptı. Bakırköy Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci geç kalınca içeri alınmadı. Sınava giremeyen öğrenci annesine sarılıp dakikalarca gözyaşı döktü.

"DESTEKLEMEK İÇİN GELDİK"

Oğlunu sınava gireceği okula getiren Serap Duygulu "O bizden daha heyecanlı. Biz de o heyecanlandığı için onu desteklemek için geldik, buradayız. Bir psikolog olarak özellikle insanlara anlatırken, yardımcı olurken kendi çocuğumuzda deneyimlemek ayrıca bir heyecanmış. Emek harcayanın emeği boşa gitmesin. Bir sene zorlu geçti. Teyzesi ilgilendi. Eğitimci olduğu için bu süreci beraber yaşadılar. Biz sadece onun kontrolünü sağladık. Programını kendisi yaptı. Şu ana kadar söyledik, anlattık. Şimdi artık son çıkıştayız" dedi.

BEYAZIT'TA VELİLERİN SINAV HEYECANI İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi'nde ise sınava girmek isteyenler takıları ile içeri alınmadı. Dışarı çıkan adaylar takılarını yakınlarına teslim etti. Belgesini unutan öğrencilerin yakınlarıysa, belgeyi içeriye teslim etmek için çabaladı.

"KURU ÜZÜMÜN ÜZERİNE DUA OKUDUM, AMA İÇERİ ALMADILAR" Oğlu sınava giren Ayşe Fidancı "Çok çalıştılar, çok emek verdiler, hepsine başarılar diliyorum. Yabancı dil hedefliyor. Sabah Kuran-ı Kerim okudum bol bol dua ettim.  Kuru üzüm ve kuruyemişlerin üzerine dua okudum, yasakmış içeriye alınması, elimde kaldı. Ben yiyeyim bari dedim" dedi.

"DÜN AKŞAMDAN İTİBAREN OLAYIN CİDDİYETİNİN FARKINA VARDIK"

Oğlunu sınava getiren Cengiz Kaya "İlk defa üniversite sınavına giriyor. Dün akşamdan itibaren olayın ciddiyetinin farkına vardık. Heyecanlıyız, o da heyecanlı. Hedefleri var tabii ki, ona göre hazırlandı. Son 2 ayını kütüphanede geçirdi. Sabah 08.00'dan  22.00'a kadar kütüphanedeydi. Umarım emeğinin karşılığını alır" dedi. Tuğba Kaya "Kahvaltısını yaptırdık sabah. Hafif bir kahvaltı hazırladık. Milyonlarca genç gibi benim oğlum da çok heyecanlandı. Bu zamana kadar iyi yönetiyordu. Dün biz de heyecanlandık, ona ne kadar belli etmemeye çalıştık. Bu hayattaki ilk sınavları. Daha bir sürü imtihanla karşılaşacaklar" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE SINAVA GEÇ KALDI ANNESİNE SARILIP AĞLADI - Son Dakika

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