Bakırköy'de siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE tek başına yaşına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, market siparişini getiren bir kurye tarafından ayakkabı bağcığı ile boğularak öldürüldü.

Olay, 9 Nisan saat 19.30 sıralarında geçen hafta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Avcı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 79 yaşındaki Meral Ahmetoğlu, birtakım ihtiyaçları için markete telefon açtı. Siparişi getiren kurye Recep Y. ile yaşlı kadın arasında para üstü nedeniyle tartışma çıktı. Recep Y, yaşlı kadından önceki alışverişinden kalan 8 lirayı istedi. Meral Ahmetoğlu parayı vermeyeceğini söyledi. Recep Y. yaşlı kadını ayakkabı bağcığı ile boğarak öldürdükten sonra cep telefonunu ve evde bulunan bazı değerli eşyaları alarak kaçtı. Yaşlı kadının cansız bedeni annesine ulaşamayınca eve gelen kızı tarafından bulundu.

BORCUMU İSTEDİM VERMEDİ SİNİRLENDİM

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy Asayiş Büro Amirliği, kamera kayıtlarından eve gelen kuryenin kimliğini tespit etti. Şüpheli Recep Y. ve Recep Y.'den çalıntı eşyaları satın alan, Salih B. A., Mertcan M. ve Uğurcan M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kurye Recep Y.'nin suçunu itiraf ederek ilk ifadesinde; "Daha önceki siparişten 8 lira borcu vardı. Söyledim vermedi. Sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Arbede sırasında hayatını kaybetti" dediği iddia edildi.

- İstanbul