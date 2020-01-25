Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü - Son Dakika

Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü
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Bakırköy'de 6 katlı inşaatta dış cephede hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sıva yapan işçi iskeleden düştü.
Bakırköy Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
'de 6 katlı inşaatta dış cephede hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sıva yapan işçi iskeleden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay saat 10.00 sıralarında Bakırköy, İstanbul Caddesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki 6 katlı inşaatta hiçbir güvenlik önlemi almadan binanın dış cephesinde sıva yapan işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Olayı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına gelen sağlık ekipleri kimliği henüz öğrenilemeyen işçiyi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İstanbul
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