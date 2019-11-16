Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı
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Bakırköy'de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Bakırköy'de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı Cenaze namazında Ali Delen için helallik istenmediİSTANBUL - Bakırköy'de siyanür dehşetinde hayatlarını kaybeden Delen ailesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy'de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazında Ali Delen için helallik istenmedi

İSTANBUL - Bakırköy'de siyanür dehşetinde hayatlarını kaybeden Delen ailesi son yolculuğuna uğurlandı. Delen ailesinin yakınları cenaze namazında gözyaşlarını tutamazken, 7 yaşındaki Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine cenaze namazında helallik istenmedi.

Bakırköy'de dün sabah siyanür dehşeti sonucu hayatını kaybeden Bahattin Delen(38), Zübeyde Delen(38), Ali Delen(7)'in cenazeleri Alibeyköy'deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden baba Ali İhsan Delen ve ağabey Mustafa Delen'in güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Cenazeye katılan Delen ailesinin yakınları cenazelerin başında gözyaşlarını tutamadı. Zübeyde Delen'in annesi Neval Yıldırım cenazelerin olduğu tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Yıldırım'ı aile yakınları sakinleştirdi.

7 yaşında Ali Delen için helallik istenmedi

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazında camii imamı tarafından yakınlarından helallik istendi. 7 yaşında hayatını kaybeden Ali Delen için aile yakınlarının isteği üzerine helallik istenmedi. Okunan duaların ardından tabutlar omuzlara alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Cenazeler toprağa verilmek üzere Eski Topkapı mezarlığına götürüldü.

Bakırköy'de siyanür dehşetinde ölen aile son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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