BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN KİŞİYE CEZA - Son Dakika

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BAKIRKÖY'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN KİŞİYE CEZA
6 saat önce
BAKIRKÖY'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.
BAKIRKÖY'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.
Gece 00.00'da başlayan ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bakırköy Sinan Erdem Spor Kompleksi önünde yapılan uygulamada araçları durduran polis ekipleri evrak ve kimlik kontrolünün yanı sıra araç sürücülerinin de ateşlerini ölçüyor.Yapılan trafik denetiminde durdurulan Bilal Akbaş isimli kişinin yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine araç sürücüsü, ceza yazan polis ekiplerini ikna etmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası kesilen Akbaş, "Biz ekmeçiyiz. Belgemizin olmasına rağmen ama aracımızın kiralık olduğu için memur arkadaşlar bunu pek önemsemedi ceza yazdı. Yapacak bir şey yok" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:23 Kaynak: DHA
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