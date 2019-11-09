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Bakırköy'de spor sahası protestosu

6 saat önce

Bakırköy'de spor sahası protestosu Vatandaşlar belediyenin kararını protesto ettiİSTANBUL - Bakırköy Belediyesi yaklaşık 60 yıldır spor sahası olarak kullanılan alanı imara açtı.

Bakırköy'de spor sahası protestosu

Vatandaşlar belediyenin kararını protesto etti

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi yaklaşık 60 yıldır spor sahası olarak kullanılan alanı imara açtı. Sahanın yerine 'katlı otopark ve spor alanları' yapılmak istenmesine tepki gösteren vatandaşlar belediyeyi davul zurna eşliğinde protesto etti.

Bakırköy Zuhuratbaba'da bulunan yaklaşık 60 yıldır spor sahası olarak kullanılan alan Bakırköy Belediyesi Meclisi kararıyla özelleştirilmek için imara açıldı. Aynı zamanda deprem toplanma yeri olarak da kullanılan alan için alınan karara vatandaşlar tepki gösterdi. Sahanın yerine 'katlı otopark ve spor alanları' yapılmasına karşı çıkan Zuhuratbaba sakinleri, futbol sahasında toplanarak belediyeyi davullu zurnalı oyunlar eşliğinden protesto etti.

"Burası deprem toplanma listesine alınmadı"

Alınan karardan dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen Ümran Serhan, "Bakırköy Belediyesi bu alanın büyük bir bölümünü yap işlet devret 29 yıllığına özelleştirmek için Belediye Başkanına yetki verildi. Özelleştirmenin ilk adımı atılmış oldu altına dört kat otopark üste ticari alanlar ve özel spor alanları irtifa hakkını da devrediyor buraya bir plan değişikliğiyle çok katlı bir bina da çıkabilir. Burası planlarda da spor alanı olarak geçiyor. Deprem toplanma listesine de burası alınmadı. Biz mahalleli olarak çok şaşırmıştık küçücük parkları koydular. Burası depremde sığındığımız doğal bir deprem toplanma alanı neden alınmadığını daha iyi anlamış olduk böyle bir niyetleri varmış" dedi.

Bakırköy'de spor sahası protestosu

Bakırköy, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:57 Kaynak: İHA
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