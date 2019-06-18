Bakırköy'de sporcu fabrikası
1 saat önce
Bakırköy Belediyesi tarafından Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile üç dönem olarak düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarının açılışı Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nun da katılımıyla yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:07 Kaynak: Bültenler
Bakırköy Belediyesi'nin her yıl yaz ve kış spor okullarıyla yaklaşık 10 bin sporcuya ücretsiz hizmet ettiğini belirterek konuşmasına başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu konuşmayı yaptı:
" Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Bakırköy'de zeki, çevik ve aynı zamanda güzel ahlaklı sporcular yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Sporun; sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından önemini biliyoruz. Ve bu yüzden belediye olarak elimizden gelen desteği artırarak devam ettireceğiz. Yaz spor okullarımızda;15 farklı branşta,uzman eğitmen ve antrenörlerimiz eşliğinde çocuklarımızın güvenli, eğitici ve eğlenceli, anılarında yer bırakan bir yaz geçirmelerini hedefliyoruz. Ayrıca; G. Saray, İstanbulspor, Cedi Osman Basketbol Okulları, Ataspor, Niyazi Mete Spor ve Bakırköy Yıldırımspor Kulüplerine de sağladıkları antrenör katkıları için teşekkür ediyoruz. Kendileri bizlere katkı sağlamalarının yanı sıra yetenekli çocuklarımızı altyapılarına da seçecekler. Yaz spor okulundan yetişen bir çocuğumuzu milli forma altında Bakırköy'ü, Türkiye'yi temsil ederken görmek en büyük dileğimizdir."
Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı
Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı'nda pasaporttan 18 saniyede geçiş hazırlığı
Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu