Bakırköy'de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar - Son Dakika

Bakırköy'de takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

İSTANBUL - Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta bulunanlar ise kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BH 5001 plakalı aracı kullanan İstemihan Mehmet P. bulvar üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç orta refüje çıkarak takla attı. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşını araçtan çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise araçta bulunan sürücü ve arkadaşını her ihtimale karşı kontrol etti. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.