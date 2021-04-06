Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını - Son Dakika

Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını

06.04.2021 09:30
Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını, System.String[]

İstanbul'da daha önce anaokulu olarak faaliyet gösteren tarihi köşke kumar baskını düzenlendi.

İstanbul'da daha önce anaokulu olarak faaliyet gösteren tarihi köşke kumar baskını düzenlendi. Baskında kumar oynadıkları iddia edilen kişilerden bazıları polise karşı koyunca gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy'de bir dönem anaokulu olarak kullanılan tarihi köşkün kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Köşkü yakın takibe alan ekipler, günler boyu fiziki takip gerçekleştirdi. Savcılığın arama kararı ile harekete geçen ekipler, gece yarısı kumar oynanan adrese yiyecek siparişi getiren bir kurye ile beraber köşke girdi.

Köşkte polisle mekan sahipleri arasında arbede

Baskında kumar oynadığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Bu sırada köşkün yetkilileri polise direniş gösterince emniyet ekipleri ile köşk sakinleri arasında arbede yaşandı. İçeride arama yapan polis, köşkün girişindeki salon kısmında kumar oynamak amacıyla dizayn edilmiş büyük bir masa fark etti. Masa etrafında 7 kişinin poker oyunu oynadıkları ileri sürülürken, zanlılardan F.T. binanın kendisine ait olduğunu ve "ofis" olarak kullandığını söyledi. Aramalara devam eden polisin binada yaptığı kontrolleri sırasında 7 kişi köşkün diğer odalarında olduğunu belirledi. Zanlılardan bazıları polislere zorluk çıkartınca gözaltına alındı.

Operasyonda 5 kişiye 'polise mukavemetten' diğer kişilere de kumar ve Hıfsızsıhha Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılarak karakola götürüldü. Köşk yetkilisi F.T.'ye "Kumar Oynamak için Yer ve İmkan sağlamak" suçundan, Ş.T., S.T., N.T. ve B.T.'ye "Görevli Memura Mukavemet" suçundan işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Derneğe kumar baskını kamerada

Öte yandan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce salgınla mücadele kapsamında önceki gün yine Bakırköy Fişekhane Caddesinde bulunan bir derneğe baskın düzenledi. Operasyonda kumar oymadıkları ve Covid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 16 kişiye 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten toplam 48 bin lira idari para cezası uygulandı. Dernek işletmecisi M.Y. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını
Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını

Hisarcık, İstanbul, Bakırköy, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de tarihi köşke kumar baskını - Son Dakika


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