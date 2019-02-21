Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Tır Üst Geçide Çarptı, Konteyner Yola Devrildi

Bakırköy'de Tır Üst Geçide Çarptı, Konteyner Yola Devrildi

1 saat önce

BAKIRKÖY sahil yolunda ilerleyen TIR üst geçide çarptı.

Bakırköy'de Tır Üst Geçide Çarptı, Konteyner Yola Devrildi, System.String[]
BAKIRKÖY sahil yolunda ilerleyen TIR üst geçide çarptı. Üzerinde bulunan konteyner yola devrildi. 

Bakırköy, Sahil yolu Yeşilköy istikametinde saat 02.00 sıralarında, seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UD 952 plakalı TIR 4 metrelik azami yükseklik tabelası bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın üzerinde yüklü olan konteyner yola devrildi. Sürücü TIR'ı durdurup durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Yeşilköy istikametinde yolu trafiğe kapattı. Kaza sonrası polis olay yerinde önlem alırken, konteynırın kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Konteyner ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla vinçle kaldırılarak tekrar TIR'ın üzerine yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:44 Kaynak: DHA

Polis, Yeşilköy, Bakırköy, Güncel
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