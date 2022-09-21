Son Dakika | BAKIRKÖY'DE TIRAŞ SIRASI BEKLEYEN KÖPEĞE ŞİDDET KAMERADA

BAKIRKÖY Florya'da bulunan pet kuaförüne tıraş için getirilen Mia isimli köpeğe çalışan tarafından şiddet uygulandı. Köpeğe şiddet uygulayan çalışan işten çıkarılırken, Mia'nın sahibi Nazire Altıntaş, "Gerekli yerlere şikayet ettik. Davalar açıldı. Biz bunu yaşadık başkaları yaşamasın diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Florya'da 17 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde Nazire Altıntaş, Mia isimli köpeğini tıraş edilmesi için pet kuaförüne bıraktı. İddiaya göre tıraş sırasında Mia'nın hareket etmesiyle bir çalışan tarafından şiddet uygulandı. Nazire Altıntaş köpeğini alarak şiddet uygulayan kişiden şikayetçi oldu. Çalışan işten çıkarıldı.

"ÖLECEK ZANNETTİM"

Mia'nın sahibi Nazire Altıntaş, "Ben Mia'yı tıraş etmek için oraya götürmüştüm. Normalde gittiğim bir klinik değil. Daha önce iki defa daha götürmüştüm ama bu sefer götürdüğümüzde böyle talihsiz bir şey yaşadık. Beni aradılar dediler ki 'Mia bayıldı, tıraş ederken strese girdi baygınlık geçirdi. Hemen gelir misiniz?' Biz de gittik. Ben telefonda anladım bir şey olduğunu. Daha önce 'Mia çok ürkek tıraş eden arkadaş vurmaz değil mi?' dedim. 'Saçmalamayın, öyle bir şey olmaz tabi ki' dediler. Mia elini ısırmış. Ben ölecek zannettim çünkü beni duymadı. Hiçbir tepki vermedi. Hareket etmiyordu. Kafası tamamen yamulmuş ve titriyordu. Şu anda da dengesiz oturduğu zaman arkaya doğru devriliyor. Bir kere psikolojik olarak çok ciddi anlamda yıprandı. Elimizi uzattığımızda da aniden tepki verip havlıyor. Uykuda inliyor ve çok uzun süre uyuyor" dedi.

'ISIRDIĞI İÇİN VURDUM' DİYOR

Altıntaş, "Gerekli yerlere şikayet ettik, davalar açıldı. Biz bunu yaşadık başkaları yaşamasın diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. O an hemen işten atıldı. Sahibi de yanımızdaydı o an atıldı. Karakola gittik, şikayetçi olduk. O da gelip bir ifade verdi. İşten atıldı ama keşke daha önce atılsaydı ve bunu yaşamasaydık. 'Elimi ısırdığı için vurdum. Üzgünüm. Pişmanım. Bunu ilk defa yaptım' diyor. Ben ilk defa yaptığını düşünmüyorum çünkü çok soğuk kanlıydı. Mia'ya bir defa vurmuyor. Mia'ya ciddi tekme atıyor. Mia'nın solunumu gidiyor. Mia kriz geçirirken sehpanın altına kayıyor, oradan sopayla çıkartıyor. Tekrar diziyle falan bastırıp yanındaki arkadaşına veriyor. 'Bunu suya sokun kendine gelsin korkmayın bir şey olmaz düzelir' diyor. Ben oraya gittiğimde hala farklı köpekleri tıraş ediyordu. İnsan biraz tedirgin olur. Korkar. Müdahale için uğraşır, morali bozulur ama gayet rahattı" diye konuştu

ŞİDDET ANI KAMERADA

Mia isimli köpeğin klinik çalışanı tarafından şiddette uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın eline sopa aldığı ve saklanan köpeği sopayla çıkartmaya çalıştığı, ardından zor kullanarak köpeği çıkartıp sedyeye koyduğu görülüyor.