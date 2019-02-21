Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Tırdaki Konteyner Yola Devrildi

Bakırköy'de Tırdaki Konteyner Yola Devrildi

59 dakika önce

Bakırköy'de sahil yolunda seyreden bir tırın üstündeki konteyner, üst geçide çarparak devrildi.

Bakırköy'de sahil yolunda seyreden bir tırın üstündeki konteyner, üst geçide çarparak devrildi.

Ataköy mevkisinde sahil yolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 5153 plakalı tırın üstündeki konteyner, üst geçide takılması sonucu yola devrildi.

Devrilen konteyner, metrelerce sürüklendikten sonra refüje çarparak durabilirken, kaza nedeniyle yol Yeşilköy istikametinde tamamen araç trafiğine kapandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve belediyeye ait vinç sevk edildi.

Konteynır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ile tekrar tıra yüklendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Ataköy, Bakırköy, Güncel
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