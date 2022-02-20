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Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu - Son Dakika

Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu

20.02.2022 16:39
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu

Bakırköy'de Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla toplanan mahkum yakınları af talebinde bulunarak güvercin uçurdu.

Bakırköy'de Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla toplanan mahkum yakınları af talebinde bulunarak güvercin uçurdu.

Adil Yaşam Derneği'nin çağrısıyla mahkum yakınları saat 15.00'te Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplandı. Sloganlar atan gurup, cezaevinde bulunan yakınları için af talebinde bulundu. Yapılan basın açıklamasının ardından meydanda güvercin uçuruldu.

"EMİNİM BİZİ EN FAZLA CUMHURBAŞKANIMIZ ANLAR"

Adil Yaşam Derneği Başkanı M. Haluk Çavuşoğlu, "Buradan 10 milyon mahkum ailesi adına Cumhurbaşkanımıza ve hükümet yetkililerine seslenmek istiyorum. Yeniden yargılama yolu açılmadığı için, onlardan bir af talep ediyoruz. Bu kaçınılmaz bir sonuç çünkü cezaevlerinin kapasitesi çok arttı" dedi.


Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu
Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu
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Bakırköy Özgürlük Meydanı, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de toplanan mahkum yakınları güvercin uçurdu - Son Dakika
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