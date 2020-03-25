BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 1'AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce önünde seyreden minibüse çarptı ardından savrularak kaldırıma çıktı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.45 sıralarında Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddialara göre Burhan Ç. yönetimindeki 34 ZKT 36 plakalı otomobil viraja hızlı girdi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halindeki 34 BVS 722 plakalı minibüse çarptı. Ardından savrularak kaldırıma çıkan otomobil örgülere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Burhan Ç. otomobil içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Burhan Ç.,Cem G. ve Sezgin S. Ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Burhan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-İtfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılması

-Kaza yapan otomobilin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul