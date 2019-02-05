Bakırköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bakırköy
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Kennedy Caddesi
'nde makas atarak Sirkeci istikametine giden bir otomobil, kontrolden çıkarak, önce bariyerlere sonra da savrularak taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın arkasındaki, Yeşilköy
50. Yıl Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencilerinden Julia İnanch otomobilden dışarı fırladı. Yola düşen İnanch olay yerinde hayatını kaybederken, sınıf arkadaşı Lilav Heja Can ise yaralandı.
Yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçtığı iddia edilen otomobildeki iki erkek şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.