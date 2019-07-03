Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı
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Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı

8 dakika önce

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Havalimanı Yolu Caddesi Havuzlu Kavşağı istikametinde seyreden Ahmet S. idaresindeki 34 GV 8068 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ile annesi Serpil S. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ahmet S. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, Serpil S. ise sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralanan anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy'de trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:24 Kaynak: AA
Bakırköy, Güncel
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