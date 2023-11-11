 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakırköy'de trafik kazasına karışan şüpheliler polis merkezinde görevlilere küfür ve tehditlerde bulundu - Son Dakika

Bakırköy'de trafik kazasına karışan şüpheliler polis merkezinde görevlilere küfür ve tehditlerde bulundu

Bakırköy\'de trafik kazasına karışan şüpheliler polis merkezinde görevlilere küfür ve tehditlerde bulundu
11.11.2023 17:29

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına karışan ve gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki görevlilere küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunarak görevlerini engelledi. Ayrıca şüpheliler, polis merkezinin pencere ve duvarlarına da zarar verdi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Bakırköy'de trafik kazasına karışan ve gözaltına alındıktan sonra polis merkezindeki görevlilere küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunup görevlerini yapmalarını engelleyen ayrıca polis merkezinin pencere ve duvarlarına zarar veren şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Yeni Mahalle Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda polis ekiplerine yaralamalı trafik kazası olduğu yönünde ihbar gelmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde S.B. isimli şahsın idaresinde bulunan aracın, bir sokak içerisinde araçlara çarptığı ve o esnada sokakta bulunan H.T isimli şahsa çarparak yaraladığı belirlenmişti. Sağlık ekipleri tarafından H.T. ve araçta bulunan S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan, araçtaki şahısların alkollü olduğu da tespit edilmişti.

Çalışmalar kapsamında aynı gün tedavileri tamamlanan şüpheli S.B, M.S. ve C.Y. işlem yapılmak üzere sevk edildikleri polis merkezindeki görevlilere küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Ekiplerin görev yapmasına da engel olan şahıslar polis merkezinin pencere ve duvarlarına da zarar verdi. Şüpheli şahısların sorgulamalarında "uyuşturucu madde ticareti", "görevli memura mukavemet", "evden hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili S.B., M.S., C.Y. ve K.Ö. "görevli memura mukavemet", "taksirle yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de trafik kazasına karışan şüpheliler polis merkezinde görevlilere küfür ve tehditlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi
17:08 CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
16:31 Şarkıcı Ege'den yıllar sonra gelen itiraf: En büyük keşkem eski sevgilim, onun kızı benim olabilirdi
16:23 İsrail Güçleri Şifa Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesini Bombaladı
15:46 İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler
15:38 Süper Lig'de 7 gollü düello! Kayserispor seriyi 4 maça çıkardı
15:34 İstanbul'da sır ölüm! 6 aydır kapalı olan restoranda ceset bulundu
15:14 Ibrahimovic golü atan Trabzonspor'un yıldızı Onuachu tüm dünyanın dilinde
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki zirvede böyle seslendi: Gazze'de birkaç saat değil, kalıcı barış gerek
14:43 Feyza Altun, Engin-Dilan Polat davasında hakkında konuştu: İlk duruşmada tutuksuz yargılanabilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 17:53:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de trafik kazasına karışan şüpheliler polis merkezinde görevlilere küfür ve tehditlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement