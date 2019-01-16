Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Trafikte Şok... Savcıya Bıçak Çekti

Bakırköy'de Trafikte Şok... Savcıya Bıçak Çekti

1 saat önce

Bakırköy'de trafikte yaşanan gerginliğin ardından bir sürücünün, savcı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çektiği iddia edildi.

Bakırköy'de Trafikte Şok... Savcıya Bıçak Çekti, System.String[]
Bakırköy'de trafikte yaşanan gerginliğin ardından bir sürücünün, savcı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çektiği iddia edildi. Sürücü yaşananların ardından kaçarak uzaklaştı.

Bakırköy İsmail Erez Bulvarı'nda trafikte yaşadığı gerginliğin ardından öfkeli bir sürücünün, Bandırma Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak göstererek tehdit ettiği iddia edildi.

Annesini ziyaret etmek için İstanbul'a gelen ve gezmeye çıkan savcı Gökhan Feyzoğlu Bakırköy'de bıçak ile tehdit edildiği iddia edildi. Gökhan Feyzoğlu'nun sürücüye savcı olduğunu söylemesinin ardından kaçan şahıs aranıyor. Öte yandan yaşananların ardından savcı Gökhan Feyzoğlu'nun Bakırköy Adliyesi'ne gelerek kendisine bıçak göstererek tehdit eden şahıs hakkında şikayetçi olduğu bilgisi aktarıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Bandırma, Bakırköy, 3. Sayfa
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