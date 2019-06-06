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Bakırköy'de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti

23 dakika önce

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tren raylarına atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy'de tren raylarına atlayan bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde tren raylarına atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saat 23: 40 sıralarında Yeşilköy Tren İstasyonu'nda meydana geldi. 43 yaşında olduğu öğrenilen Serdal Ö. adlı bir kişi, iddiaya göre istasyon görevlilerinin şaşkın bakışları arasında hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyona ulaşan ekipler, trenin altında kalan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Serdal Ö.'nün cansız bedeni kapsamlı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
İstanbul, Bakırköy, 3. Sayfa
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