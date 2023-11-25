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Bakırköy'de turisti görünce yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza - Son Dakika

Bakırköy'de turisti görünce yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza

Bakırköy'de bir taksi sürücüsü, yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indirdiği için 4 bin 64 lira para cezası aldı ve taksi 10 gün trafikten men edildi.

Bakırköy\'de turisti görünce yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza
25.11.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:42
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Bakırköy'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı.

Sürücüye, "Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak"tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Bakırköy'de turisti görünce yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de turisti görünce yolcuları indiren taksi sürücüsüne ceza - Son Dakika
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