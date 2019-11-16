Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE TUVALETTE BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DE TUVALETTE BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

BAKIRKÖY'DE TUVALETTE BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

6 saat önce

BAKIRKÖY'de metro istasyonunun yanında bulunan tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.

BAKIRKÖY'DE TUVALETTE BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU, System.String[]

BAKIRKÖY'de metro istasyonunun yanında bulunan tuvalette bir kişinin cesedi bulundu.

Olay saat 09.30 sıralarında Ataköy-Yenibosna metro istasyonunun yanında bulunan tuvaletlerde meydana geldi. Tuvaleti kullanmak için içeri giren kişi, bir erkeğin hareketsiz yerde yattığını gördü. Olay yedine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri üzerinde kimlik bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi. Tuvaletin çevresine güvenlik şeridi çekilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

Polis ve sağlık ekiplerini tuvalete girmesi

Olay yeri inceleme ekipleri

Cesedin tuvaletten çıkarılması

Diğer görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu
Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 21:04:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAKIRKÖY'DE TUVALETTE BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]