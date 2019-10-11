Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)
Son Dakika Güncel Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)

Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)

56 dakika önce

BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1), System.String[]
BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


- İstanbul
Bakırköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
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