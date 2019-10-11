Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)
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BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- İstanbul
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