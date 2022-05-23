Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı

23.05.2022 22:42

Bakırköy Sahil Yolu'nda tır Marmaray üst geçidine çarptı.

Bakırköy Sahil Yolu'nda tır Marmaray üst geçidine çarptı. Tır şoförü yaralanırken, yola devrilen tır nedeniyle Avcılar istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bakırköy Sahil Yolu'nda Marmaray seferlerinin yapıldığı Yeşilyurt Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.U. yönetimindeki 59 AT 498 plakalı tırın dorsesi köprüye çarptı. Devrilen tır

bu sırada aynı istikamette ilerleyen M.M.'nin kullandığı 34 RC 9929 plakalı otomobile çarparken, kaza nedeniyle yolun Avcılar istikameti trafiğe kapandı. Tır sürücüsü kazada yaralanırken, polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde incelemesi ve tırın kaldırılması için çalışmaları sürüyor. Öte yandan kaza sırasında Marmaray seferinin olmaması büyük bir faciayı önledi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır yola devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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