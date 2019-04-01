Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABakırköy'de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul
DHA Bakırköy
'de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi.
Bakırköy sahilyolu Florya yönünde ilerleyen TIR'ın dorsesi üst geçide takıldı. TIR yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:25 Kaynak: DHA
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