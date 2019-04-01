Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi (1)

Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHABakırköy'de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi.

Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi (1), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA

Bakırköy'de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi.

Bakırköy sahilyolu Florya yönünde ilerleyen TIR'ın dorsesi üst geçide takıldı. TIR yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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