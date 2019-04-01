Bakırköy'de Üst Geçide Takılan Tır Devrildi (1)
1 saat önce
BAKIRKÖY"de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi.
BAKIRKÖY"de TIR'ın üst geçide takılan TIR devrildi. Bakırköy
sahilyolu Florya yönünde ilerleyen TIR'ın dorsesi üst geçide takıldı. TIR yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken kaza nedeniyle trafik felç oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:29 Kaynak: DHA
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