Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet... - Son Dakika

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet...

6 saat önce

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet..., System.String[]

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Başsavcılığı, Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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