Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Villanın Çatısı Yandı; Anaokulunda Korku Yaşandı

Bakırköy'de Villanın Çatısı Yandı; Anaokulunda Korku Yaşandı

12 dakika önce

Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı.

Bakırköy'de Villanın Çatısı Yandı; Anaokulunda Korku Yaşandı, System.String[]
Bakırköy'de bir villanın çatısında yangın çıktı. Villanın bitişiğinde anaokulunun bulunması paniğe neden oldu.

Yangın, Bakırköy Ataköy Mahallesi 5. sokakta bulunan bir villanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı villanın bitişiğinde anaokulunun olması paniğe neden oldu İtfaiye ekipleri, dumanların çıktığı noktaya ulaşmak için motorlu testere ve çekiç kullanarak çatının bir bölümünü söktü. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken villada hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

Ataköy, İtfaiye, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:55:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Villanın Çatısı Yandı; Anaokulunda Korku Yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]