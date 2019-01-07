Bakırköy'de Villanın Çatısında Yangın

Bakırköy'de bir villada meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de bir villada meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Ataköy 11. Kısım'da bir villanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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