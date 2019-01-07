Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Villanın Çatısında Yangın

Bakırköy'de Villanın Çatısında Yangın

20 dakika önce

Bakırköy'de bir villada meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bakırköy'de Villanın Çatısında Yangın, System.String[]
Bakırköy'de bir villada meydana gelen çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataköy 11. Kısım'da bir villanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:37 Kaynak: AA

İtfaiye, Bakırköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı

Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında Fezleke Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 15:57:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de Villanın Çatısında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]