Bakırköy'de vinç devrildi
1 saat önce
Bakırköy'de seyir halindeki vinç devrildi.
Bakırköy Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:31 Kaynak: AA
'de seyir halindeki vinç devrildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye
Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu
Caddesi'nde seyreden 10 NA 550 plakalı vinç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan vinç sürücüsü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
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