Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de vinç yola devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bakırköy'de vinç yola devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yola devrilirken, vinç sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de vinç yola devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Koşuyolu, Osmaniye, Bakırköy, 3. Sayfa
Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden vinç yola devrilirken, vinç sürücüsü yaralandı. Devrilen vinç nedeniyle yol yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatılırken, devrilen vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza, saat 06: 30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Kurt yönetimindeki 10 NA 550 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan vinç sürücüsü Sinan Kurt hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

Vinçler yardımıyla kaldırıldı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla halatlar kullanılarak düzeltildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu kapanan yol vincin kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! 9 yaşındaki çocuğa iğrenç taciz: Eve gel cep telefonu ile çıplak fotoğraflarımı çek Menemen'de rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR devrildi Adana'da astsubay dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 09:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de vinç yola devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]