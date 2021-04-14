Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı - Son Dakika

Trafik akışı normale dönerken tır sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, tuğlaları kaldırarak yolu temizledi.

Tırın arkasında bulunan tuğlalar yola savruldu. Bu nedenle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

D-100 karayolu ile Basın Ekspres yolunun bağlantı noktasından Edirne istikametine giden 34 CRE 910 plakalı tır, viraja hızlı girdi.

Bakırköy'de, virajı hızlı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

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