Bakırköy'de yangın paniği - Son Dakika
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Bakırköy'de yangın paniği

7 saat önce

Bakırköy'de bulunan bir binada çıkan yangında daire içerisinde bulunan 10 kedi telef oldu.

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Bakırköy'de bulunan bir binada çıkan yangında daire içerisinde bulunan 10 kedi telef oldu.

Bakırköy Yeşilyurt Pelin Sokak'ta bulunan Maktay Apartmanının 4.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak, yangın bir anda büyüyerek üst katta bulunan daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Bu sırada daireye giren itfaiye ekipleri yangın sırasında dairede bulunan 10 kedinin telef olduğunu belirledi.

(İHA)

Yeşilyurt, Bakırköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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