Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de 'Yarış' Kazasında Ölen Genç Kızın Cenazesi Adli Tıptan Kurumundan Alındı

Bakırköy'de 'Yarış' Kazasında Ölen Genç Kızın Cenazesi Adli Tıptan Kurumundan Alındı

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBULDHABakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Bakırköy'de 'Yarış' Kazasında Ölen Genç Kızın Cenazesi Adli Tıptan Kurumundan Alındı, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBULDHA

Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Julia İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. 

Bakırköy Sahilyolu'nda dün meydana gelen kazada Julia İnanch hayatını kaybetmiş, arkadaşı Lilav Heca Can yaralanmıştı. İnanch'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan genç kızın cenazesini almaya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları geldi. Buradaki işlemleri tamamlanan İnanch'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Julia İnanch'ın yarın ikindi vaktinde Fatih'te bulunan Gazi Ahmet Paşa camisinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Annesinin içeri adli tıpa girişi

-Arkadaşlarından görüntü

-Adli tıptan görüntü

-Cenazenin çıkışı

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:37 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Güncel
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