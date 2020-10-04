Bakırköy'de yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturdular - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, Bakıköy'de bir grup, asker uğurlamak için konvoy oluşturdu.

Bakırköy'de asker uğurlamasına katılan grubun oluşturduğu araç konvoyundakiler birbirlerine makas atarak hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesine rağmen Bakırköy'de dün akşam bir grup gencin oluşturduğu araç konvoyu dikkat çekti. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına takıldı. Öte yandan konvoydan silah sıkıldığı da iddia edildi.