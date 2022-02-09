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Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı - Son Dakika

Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı

09.02.2022 21:21

Bakırköy'de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada bir kadının öldüğü olayla ilgili iki polis memuru gözaltına alındı.

Bakırköy- Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde 15.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü S.K. ile yanındaki Y.A. polisle kovalamaca içerisine girdi.

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kovalamaca anında silahlı çatışmanın da olduğu öğrenilen olayda, kaçan sürücü S.K., kaza yaptıktan sonra kaçtı, kısa sürede yakalandı. Otomobilde bulunan Y.A. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yapılan soruşturmada da 2 polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan sürücünün kullandığı otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN İÇİNDEN UYUŞTURUCU MADDE, SİLAH VE POLİS SİRENİ ÇIKTI

Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BİR KİŞİYE MERMİ İSABET ETTİ"

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA plakalı araca, sözlü ve megafonla 'DUR' ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A'nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K'nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

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Uyuşturucu, Tragger, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı - Son Dakika
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