4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı - Son Dakika
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4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı

05.08.2022 16:40

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde komşuların gelen kötü kokulardan rahatsız olması üzerine polis, sağlık ve belediye ekipleri olay yerine geldi. 3 kişinin yaşadığı tespit edilen ve 4 kamyon çöpün çıktığı evdeki yaşlı kadının ayağının kırık olduğu öğrenilirken, onunla birlikte yaşayan 60 ila 55 yaşlarındaki iki erkek oğlu da devlet tarafından koruma altına alındı.

Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesinde 5 katlı bir binanın 2. katından gelen kokulardan rahatsız olan komşular şikayette bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı

3 KİŞİNİN YAŞADIĞI EV, ÇÖPLE DOLU ÇIKTI

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, evin çöple dolu olduğunu ve içinde üç kişinin yaşadığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ve zihinsel iki oğlunu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili konuşmak istemeyen komşuları ise, yaşlı kadının ayağının kırık olduğunu 60 ila 55 yaşlarındaki iki erkek oğlunun da zihinsel engelli olduğunu söyledi. Hastanedeki işlemleri devam eden aile bireylerinin devlet tarafından korunmaya alındığı öğrenildi.

4 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evin bulunduğu yere gelen belediye ekipleri, evi temizlemeye başladı. Yaklaşık 8 saat süren temizlik çalışmalarının ardından evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpün çıkarılmasının ardından ev belediye ekiplerince ilaçlandı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı 3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı Bakırköy'de atlı polislerle denetim yapıldı Bakırköy'de atlı polislerle denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Yeşilköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı - Son Dakika
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