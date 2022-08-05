3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı

05.08.2022 17:09

Bakırköy'de yaşlı kadın ile iki engelli oğlunun yaşadığı evden gelen kokuların şikayeti üzerine içeri giren yetkililer evin çöple dolu olduğunu gördü.

Bakırköy'de yaşlı kadın ile iki engelli oğlunun yaşadığı evden gelen kokuların şikayeti üzerine içeri giren yetkililer evin çöple dolu olduğunu gördü. Anne ve oğulları devlet tarafından koruma altına alınırken evi temizleyen görevliler 4 kamyon çöp çıkardı. Temizlik çalışmaları yaklaşık 8 saat sürdü.

Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesinde 5 katlı bir binanın 2. katından gelen kokulardan rahatsız olan komşular şikayette bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, evin çöple dolu olduğunu ve içinde üç kişinin yaşadığını fark etti.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadını ve zihinsel iki oğlunu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili konuşmak istemeyen komşuları ise, yaşlı kadının ayağının kırık olduğunu 60 ila 55 yaşlarındaki iki erkek oğlunun da zihinsel engelli olduğunu söyledi. Hastanedeki işlemleri devam eden aile bireylerinin devlet tarafından korunmaya alındığı öğrenildi. Evin bulunduğu yere gelen belediye ekipleri, evi temizlemeye başladı. Yaklaşık 8 saat süren temizlik çalışmalarının ardından evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpün çıkarılmasının ardından ev belediye ekiplerince ilaçlandı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

(Medeni Topaloğlu - Hacer İnci/İHA)

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4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı Bakırköy'de atlı polislerle denetim yapıldı Bakırköy'de atlı polislerle denetim yapıldı
Kaynak: İHA

Yeşilköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kişilik ailenin yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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