Bakırköy'de 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada - Son Dakika

- Bakırköy'de 'yok artık' dedirten hırsızlık kamerada

İşçi yeleği giyip fiber kabloları böyle çaldılar

İSTANBUL - Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Hırsızların rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi'inde meydana gelen olay geçtiğimiz Pazartesi günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre;, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, bir kamyonet ile caddeye geldi. Fosforlu işçi yeleği giyen hırsızlardan biri kabloyu tutarken bir hırsız ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 200 metrelik kabloyu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görülüyor. Güpegündüz yaşana hırsızlık sonrası çalışma başlatan polis 4 hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi.