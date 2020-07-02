Bakırköy'de yol çöktü: Hafriyat kamyonu devrildi - Son Dakika

Bakırköy'de yol çöktü: Hafriyat kamyonu devrildi
Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.
Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.
Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:25 Kaynak: İHA
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