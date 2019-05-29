Bakırköy'de yol verme kavgası kamerada
1 saat önce
BASIN Ekspress yolunda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, Bakırköy'de bıçaklı kavgaya dönüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:54 Kaynak: DHA
BASIN Ekspress yolunda iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, Bakırköy
'de bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga anları ve bir sürücünün diğer sürücüye bıçak sallaması yoldan geçen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayın geçtiğimiz pazartesi Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı
istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkeli sürücü uzun süre tartıştığı sürücüyü takip etti.
Zaman zaman aracıyla diğer aracı sıkıştıran sürücü trafiği tehlikeye soktu. Bakırköy Atatürk Havalimanı kavşağına gelen sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı yoldan çevredeki sürücüler ayırırken, tüm bu yaşananlar bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.
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