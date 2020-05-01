BAKIRKÖY'DEKİ 1 MAYIS KUTLAMA ALANI BOŞ KALDI - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Boş kalan kutlama alanı havadan görüntülendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İşçi bayramını da kapsayacak şekilde uygulanan kısıtlama nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları bu yıl alanlarda yapılmıyor. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının adresi olan ve işçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelip kutlama yaptığı Bakırköy Halk Pazarı bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldı. Boş kalan kutlama alanı havadan görüntülendi.

- İstanbul